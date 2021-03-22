شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تونسية: الهونى يرفض بيراميدز ويرحب بالانتقال إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم، وجود مفاوضات بين النادي الأهلي ومسؤولي الترجي من أجل ضم اللاعب الليبي حمدو الهوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الأهلي لضم لاعب أجنبي سوبر خلال الفترة المقبلة لتدعيم مركز الجناح الذي يعاني فيه الفريق من نقص ووجد مسئولي الأهلي ضالتهم في اللاعب حمدو الهوني البالغ من العمر 27 عاما، والذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق التونسي.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن النادي سيحسم التعاقد مع اللاعب عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ3.5 مليون يورو.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي كلفت أحد وكلاء اللاعبين للتواصل مع اللاعب، لاستطلاع موقفه من الانتقال إلى بطل أفريقيا، بدءا من الموسم المقبل.

ورحب حمدو الهوني بفكرة الانتقال إلى الأهلي، وطلب من وكيله ضرورة تواصل إدارة النادي المصري مع مسؤولي نادى الترجي، لإنهاء الصفقة والحصول على الاستغناء الخاص به بعد انهاء مشكلة الشرط الجزائى .

ويرتبط حمدو الهوني بعقد مع الترجي يمتد لموسمين، وأشارت تقارير صحفية تونسية، فى وقت سابق، إلى أن اللاعب كان محط أنظار نادي بيراميدز المصري، الذي تواصل معه وطالب ضمه في الفترة الأخيرة.

وأكدت التقارير أن أحد مسؤولي بيراميدز استغل وجود اللاعب مع فريقه بالقاهرة مؤخرا، لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، لمعرفة موقفه النهائى من الانتقال إلى بيراميدز، لكنه رفض ورحب بالأهلي .