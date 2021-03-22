شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يكسب قادش وغرناطة يتعثر أمام فالنسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فياريال صحوته بتحقيقه فوزه الثاني توالياً، وجاء على حساب ضيفه قادش 2-1 الأحد، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعدما كان من المنافسين الأساسيين على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، دخل فياريال في دوامة وفشل في تحقيق الفوز لثماني مراحل متتالية ما أدى إلى تراجعه في الترتيب.

لكن فريق المدرب أوناي إيمري المنتشي من تأهله إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، «يوروبا ليج»، بفوزه على دينامو كييف الأوكراني 4-صفر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حقق، الأحد، فوزه الثاني توالياً، والعاشر هذا الموسم، مقابل 13 تعادلاً، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة في مركز السابع بفارق 12 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الرابع والأخير، المؤهل إلى دوري الأبطال.

ويدين فريق «الغواصات الصفراء» بفوزه إلى جيرار مورينو، والأرجنتيني كارلوس باكا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 5 من ركلة جزاء، و68 توالياً، ليرفع الأول رصيده إلى 16 هدفاً في الدوري هذا الموسم، فيما كان هدف قادش من نصيب اليخاندرو فرنانديس (70) من دون أن يكون كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الثالثة عشرة للموسم.

وعزز فالنسيا موقعه في منتصف الترتيب بعيداً عن منطقة الهبوط بفارق 10 نقاط، بفوزه على ضيفه القوي غرناطة بهدفين للدنماركي دانيال واس (4)، وأليكس بلانكو (66)، مقابل هدف لروبرتو سولدادو (90). وتعادل خيتافي مع ألتشي المهدد بالهبوط 1-1.