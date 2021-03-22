شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة علاء السيد من رئاسة لجنة المنتخبات الوطنية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد، استقالته من منصبه بعدما حقق إنجازات قوية على مدار ثلاث سنوات على صعيد البطولات الأفريقية للناشئين والشباب والكبار وعودة الرجال إلى السبعة الكبار على صعيد العالم.

تأتى استقالة السيد تزامنا مع تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون إتحاد اليد من قبل الإتحاد الدولى للعبة بعد إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد.

ومن جانبه قال علاء السيد فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن سبب استقالته عدم توافر المناخ المناسب لاستمرار العمل الجماعى الناجح والذى حقق الانتصارات الأخيرة التى تمت فى وجود اتحاد منتخب به العديد من الخبرات التى وفرت الكثير وضحت بالوقت والمال لإسعاد بلدها.

وتضم اللجنة كلا من، نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كلا من: عاصم السعدنى وأيمن صلاح و مؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل وعمرو فتحى.

وكان الاتحاد الدولى لكرة اليد قرر إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لمدة عام بداعى إختراق الفقاعة الطبية بمونديال اليد مصر 2021.

يشار إلى أن هشام نصر، قد أرسل خطابا للرد على حيثيات القرار الذى صدر ضده مؤخرا من قبل الاتحاد الدولى للعبة برئاسة حسن مصطفى قبل التظلم على القرار من أجل توضيح بعض الأمور.

وتضمن الخطاب توضيح نصر أسباب تعامله مع أشخاص خارج الفقاعة الطبية نظرا لأنه رئيس اللجنة المحلية للإتحاد المصرى للعبة و قد حصل على تأكيد بأنهم قد أجروا اختبار كورونا ونتيجتهم سلبية .

وقال نصر فى الخطاب، إنه لم يعترض على القرار ولا يوجد أى مشكلة لديه من الخروج من الفقاعة لمنحه فرصة المساعدة بشكل أوسع فى بطولة العالم من ناحية التنظيم .