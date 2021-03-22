شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي إجراءات السفر للسودان لمواجهة المريخ فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنهي مسئولو النادي الأهلي حالياً إجراءات سفر بعثة الفريق للسودان لخوض مباراة المريخ ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم يستقر الأهلي على موعد السفر النهائي لخوض مباراة المريخ المقرر لها يوم 2 أبريل المقبل في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي للسودان عبر طائرة خاصة كما اعتاد المارد الأحمر في الرحلات الخارجية الفترة الماضية للوقاية من فيروس كورونا.

ويقوم الجهاز الإداري للأهلي حالياً بإنهاء إجراءات السفر للسودان ومن المقرر أن يُحدد مسئولو النادي خلال اليومين المقبلين موعد السفر لهذه الرحلة المرتقبة.

ويعود الأهلي للتدريبات غداً، الثلاثاء، بعد راحة حصل عليها منذ عودته للقاهرة فجر الأربعاء الماضي قادماً من الكونغو عقب الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من إدارة النادى سرعة التعاقد مع ظهير أيسر للفريق، وأكد المدير الفنى أن الأهلى يحتاج لتدعيم هذا المركز فى أقصى سرعة.

وأوضح موسيمانى أن الجبهة اليسرى فى الأهلى تعانى بشكل واضح فى الفريق بسبب الغيابات المُتتالية للأهلى فى هذا المركز، وهو ما ظهر بوضوح مؤخراً حينما خسر الفريق جهود على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف للإصابة.

كما غاب أيمن أشرف الذى يستعين به موسيمانى فى هذا المركز أحياناً للإصابة أيضاً، الأمر الذى جعل موسيمانى يُطالب إدارة الأهلى بضرورة الإسراع فى هذه الصفقة ليصبح تدعيم الجبهة اليسرى من أهم متطلبات موسيمانى خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وطلب موسيمانى أيضاً من جهازه المعاون تجهيز عدة مباريات محلية وأفريقية لفريق المريخ السودانى لدراسته جيداً قبل مواجهة الفريقين ببطولة أفريقيا. وتحدث المدير الفنى للأهلى مع جهازه المعاون بشأن تجهيز معلومات ومباريات للفريق السودانى من أجل الاستعداد الجيد له قبل المباراة التى ستجمعهما يوم 2 أبريل المقبل فى السودان.

ويتطلع موسيمانى للاستعداد الجيد لمباراة المريخ من أجل الفوز فيها والعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل لربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى.