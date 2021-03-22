انطلاق معسكر أسوان بالإسماعيلية فى المرحلة الثانية من الإعداد

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الاثنين، المعسكر الثاني لفريق أسوان، والذي تستضيفه مدينة الإسماعيلية، خلال الفترة بين 22 مارس إلى 29 من نفس الشهر، وذلك في إطار استعدادات أبناء الجنوب للنصف الثاني من مسابقة الدوري العام، وكان أسوان قد خاض أولى التجارب الودية في المرحلة الأولى أمام مصر المقاصة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة الماضية على أحد الملاعب الفرعية بالدفاع الجوي، والذي انتهى بهزيمة أسوان بنتيجة 2/1.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

وعقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول على هامش المران لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وأكد سبالك أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كافة حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.

وأضاف نائب رئيس أسوان: "الصورة والحالة التى ظهر عليها الفريق فى المباراة الأخيرة مرفوضة إداريا وجماهيريا وعليكم تغيير الصورة تماما مع استئناف الدورى وقدراتكم وإمكاناتكم وعمل الجهاز الفنى يسمح بذلك".

وواصل: "الروح القتالية والجدية المستمرة فى أداء التدريبات والمباريات ووحدة الفريق أهم أسلحتنا طوال مشوار الدورى الممتاز، وعودة الفريق وأداء المباريات بأسوان ستكون ميزة لنا مع انطلاق الدور الثانى ستمنحكم الأفضلية والتفوق بمميزات الملعب والأجواء والجماهير ستساندكم على الدوام".