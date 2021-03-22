شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الأهلى والزمالك المباراة التى ستجمع كلا الفريقين اليوم الاثنين، فى قمة نهائيات الدور الأول من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020/2021.

تقام المباراة فى السادسة مساء اليوم على صالة نادى المقاولون العرب بدون جماهير.

ويسعى الزمالك فى هذه المواجهة لمواصلة صدارة ترتيب دورى الطائرة ، حيث يتربع حتى الآن على القمة بريد 29 نقطة، فيما يسعى الفريق الأحمر صاحب المركز الثانى برصيد 25 نقطة لتحقيق الفوز من أجل الزحف للمحافظة على اللقب خاصة أنه يتبقى له مباراة مؤجلة.

ولعب الزمالك 10 مواجهات فاز بها جميعا محققا العلامة الكاملة، بينما لعب الأهلى 9 مواجهات فاز فى 8 وخسر واحدة أمام بتروجت.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد اللعبة، عن تقليل أعداد الحاضرين فى مباراة الأهلى والزمالك فى قمة دورى الرجال الممتاز، مشيرا إلى إن الاتحاد تلقى تعليمات بحضور 25 فردا من مرافقى كل نادٍ من كلا الناديين فضلا عن 25 فردا من الحكام والإعلاميين فقط فى ظل إقامة المباراة دون حضور جماهيرى.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الجارى.