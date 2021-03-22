شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع طارق يحيى وبدر حامد لرسم خطة تعاون قطاع الناشئين مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم، الاثنين، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين بالقلعة البيضاء، وبدر حامد مدير القطاع، وتأتى الجلسة من أجل مناقشة بعض الامور الخاصة بالخطة التي ستتم خلال الفترة المقبلة بين قطاع الناشئين والفريق الأول، والاستفادة من العناصر المميزة من اللاعبين ليكونوا نواة الفريق الأول مستقبلا.

ويناقش الثلاثي كارتيرون ويحيى وبدر بعض الأمور الاخرى في إطار الاستراتيجية التي ينوي الفرنسي كارتيرون تطبيقها مستقبلا، والتى سيتم اتباعها فى قطاع الناشئين.

من جانبه أكد بدر حامد، أن هناك خطة مستقبلية للقطاع، وهي البقاء والحفاظ على اللاعبين الذين يصلحون لنادي الزمالك فقط، وعدم تواجد أي لاعب ليس على مستوى النادي، كونه قلعة عريقة لابد أن تكون كل الفرق بها عناصر مميزة وعلى مستوى عال.

وأشار حامد في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، إلى أن الفترة المقبلة سيتم إجراء اختبارات في كل أنحاء مصر، لاقتناء العناصر المميزة وانضمامهم لفرق النادي، وذلك بعد التنسيق في هذا الأمر كمجموعة مسئولة عن القطاع سواء جمال عبد الحميد المشرف العام على القطاع، وطارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين.

وأضاف، أنه سيتم عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل رؤية اللاعبين مواليد 1999، و2000، سواء في التدريبات أو اللقاءات الودية، أو مشاركتهم مع الفريق الخاص بهم، ثم يستقر الفرنسي على من يتواجد مع الفريق الأول، وباقي اللاعبين سيخرجون للإعارة لاكتساب الخبرات، ومن الممكن تكرار تجربة مصطفي محمد السابقة.