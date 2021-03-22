شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مصيلحى واللقانى صراع القيادة الفنية فى قمة رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة قمة الأهلى والزمالك، والمحدد لها السادسة مساء غد الاثنين على صالة نادى المقاولون العرب بالجولة الـ 11 فى ختام الدول الأول من نهائيات الدورى الممتاز للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021 صراع شرس على صعيد القيادة الفنية لكلا الفريقين.

يمتلك محمد اللقانى المدير الفنى المخضرم للقلعة البيضاء ومنتخبات الكرة الطائرة العديد من الخبرات التى تمكنه من صناعة الفارق، فما يمتلك محمد مصيلحى شجاعة الشباب التى مكنته من تحقيق العديد من النجاحات على المستوى المحلى والأفريقى منذ توليه القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

يطمح الزمالك فى هذه المواجهة لمواصلة صدارة ترتيب دورى الطائرة ، حيث يتربع حتى الآن على القمة بريد 29 نقطة، فيما يسعى الفريق الأحمر صاحب المركز الثانى برصيد 25 نقطة لتحقيق الفوز من أجل الزحف للمحافظة على اللقب خاصة أنه يتبقى له مباراة مؤجلة.

لعب الزمالك 10 مواجهات فاز بها جميعا محققا العلامة الكاملة، بينما لعب الأهلى 9 مواجهات فاز فى 8 وخسر واحدة أمام بتروجت.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد اللعبة، على تقليل أعداد الحاضرين فى مباراة الأهلى والزمالك فى قمة دورى الرجال الممتاز، مشيرا إلى أن الاتحاد تلقى تعليمات بحضور 25 فردا من مرافقى كل نادٍ من كلا الناديين فضلا عن 25 فردا من الحكام والإعلاميين فقط فى ظل إقامة المباراة دون حضور جماهيرى.

ويرصد الخليج 365 لقطات لكلا المدربين فى الصور التالية: