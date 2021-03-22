شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يستغل التوقف الدولى فى قضاء الوقت مع ابنه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بابنه كريم، خلال جلوسهما لمتابعة التلفاز، حيث يستغل النجم التونسي فترة التوقف الدولي وخضوعه للتدريبات التأهيلية في تونس على أثر إصابته في العضلة الخلفية، في قضاء الوقت مع أسرته.

ويغيب علي معلول عن الأهلي منذ إصابته في مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث خرج قبل استئناف المباراة التي خسرها الأهلي بثنائية نظيفة، خلال البطولة التي توج فيها الأحمر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.



علي معلول ونجله كريم



علي معلول ونجله

ويتواصل الجهاز الطبي بفريق الأهلي مع نظيره في منتخب تونس لمتابعة حالة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأحمر والمتواجد في بلاده، لاستكمال فترة التأهيل بعد تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية، للاطمئنان على برنامج علاج اللاعب وموعد عودته للملاعب.

وفضل معلول السفر إلى تونس للعلاج تحت إشراف سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي، لاسيما بعد حالة الغضب التي سيطرت على اللاعب عقب تجدد إصابته، واستمرار غيابه عن الملاعب وعن المشاركة مع فريقه ومنتخب بلاده، لغيابه مدة 40 يوما منذ المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتجددت إصابة قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي، ليتأكد غياب اللاعب من 3 إلى 4 أسابيع أخرى.