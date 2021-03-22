شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر أسوان بموعد لقاء الجونة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة، مسئولى أسوان بالموعد الجديد لمباراة الجونة في كأس مصر، والتي تقام في 23 أبريل المقبل بدلاً من إقامتها يوم 16 أبريل، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وكان أسوان قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز في دور الـ 32 على فريق سوهاج بنتيجة 3/1، حيث يأمل أبناء الجنوب مواصلة مشوارهم في مسابقة الكأس بعد المفاجآت التي حققوها في الدوري العام.



اسوان

من ناحية أخرى، يتخلف عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان، عن المرحلة الثانية من الإعداد التي يخوضها أبناء الجنوب في معسكر الإسماعيلية، والتي تنطلق خلال الفترة بين 22 مارس الجاري وحتى 29 من نفس الشهر خلال فترة التوقف الدولي، وذلك بعد انضمامه إلى قائمة المنتخب الأولمبي في إطار استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

وقدم عمر رضوان حارس مرمى أبناء الجنوب مستوى مميز خلال بداية الموسم الجاري مع أسوان، وهو ما رشح الحارس الشاب للانضمام إلى المنتخب الأول، إلا أن المنافسة الشديدة في هذا المركز جعلته خارج حسابات البدري لينضم للمنتخب الأوليمبي.

وحرص اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على تفقد ملعب كرة القدم بمقر النادى أكثر من مرة، ومشاهدة ما وصلت إليه أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الجارية تحت إشراف مهندس زراعى متخصص، وتم الإطمئنان على حالة أرضية الملعب ومدى جاهزيتها لإستقبال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يعود أسوان إلى ملعبه فى الأول من إبريل المقبل فى أعقاب اتخاذ مجلس إدارة نادى أسوان قراره باستكمال مباريات الدورى الممتاز بداية من الدور الثانى بإستاد أسوان.