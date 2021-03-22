شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستنسخ تجربة الأهلى فى إقامة حفلات الوداع للمدربين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد النادى الأهلى تكريم مدربيه الأجانب عقب نهاية العلاقة بين الطرفين مهما كانت طبيعة النتائج التي حققها الطرفين معاً ، ومؤخراً سار على نفس النهج النادى الإسماعيلى الذى حرص مسئولوه على تنظيم حفل تكريم بمقر النادى للبوسنى “دراجان يوفيتش” المدير الفنى السابق للفريق ومدرب الأحمال فى حضور أحمد الدهراوى مدرب حراس المرمى وعطية صابر.

شهد حفل التكريم أعضاء اللجنة الفنية التى يترأسها على أبوجريشة وعماد سليمان المشرف على فريق الكرة بجانب المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة وأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى.

ووجهت اللجنة الفنية فى حفل التكريم الذى اقيم وسط حضور كافة اللاعبين بجانب أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى –وجهت – الشكر على ماقدمه المدرب البوسنى من جهود كبيرة وتطور واضح بشهادة الجميع لمستوى اللاعبين رغم سوء التوفيق فى النتائج التى لازمت الفريق.



حفل تكريم يوفيتش فى الاسماعيلى (1)

وأكدت اللجنة أن كرة القدم احيانا ماتعطى مالايستحق ،مؤكدين أن دراجان يوفيتش قدم أفضل مالديه إلا أن غياب التوفيق كان السبب الرئيسى فى اعتذاره.

وشددت اللجنة على إمكانية عودة المدرب البوسنى لتدريب الفريق فى فترة آخرى ، وحرصت اللجنة على إهداء المدرب قميص ودرع النادى وسط اجواء مميزة.

ومن جانبه فقد عبر يوفيتش عن بالغ شكره وتقديره لهذا التكريم ، مشددا على أن اللجنة الفنية ومسئولى النادى يتمتعون بإحترافية كبيرة وقادرين على إعادة الفريق لمكانته المعروفة بين الجميع ، وقام لاعبو الفريق بتوديع المدرب البوسنى، متمنين له دوام التوفيق فى مسيرته التدريبية.

وكان الاهلى قد أقام حفل تكريم للألمانى ديكسي الذي فاز مع الأهلي بالكأس كبطولة وحيدة مع المارد الأحمر .

ويبقى البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر هو أكثر المدربين الأجانب تواجداً في حفلات التكريم بعد توليه تدريب الأهلى في ثلاث ولايات مختلفة في الفترة من 2001 وحتى 2011، وحصد معه أكثر من نصف بطولاته القارية، واستحوذ على البطولات المحلية، وقاد الفريق لإنجازات وأرقام قياسية غيرمسبوقة.



ديسكى

ويكفي المدرب البرتغالي أنه قاد الفريق لكأس العالم للأندية 3 مرات، حصل في إحداها على الميدالية البرونزية، كما توج بدوري الأبطال 4 مرات، ومثلها للسوبرالأفريقي، كما فاز بالدوري المحلي 6 مرات والسوبر المحلي 4 مرات والكأس المحلي مرتين

وقال رئيس النادي الأهلى حسن حمدى آنذاك فى بداية حفل التكريم، إن الأهلي "عاش مع جوزيه فترات سعيدة، وهو كمدرب وكإنسان تأثر بالأهلى وأثر فيه وحقق إنجازات وبطولات تحسب له وسوف يذكرها التاريخ دوما، كما أن عمله بالأهلي أضاف إليه الكثير".



جوزيه

كما أضاف حمدى قائلاً، "أشعر أن جوزيه مولود فى الأهلى، وهو دائماً ما يلبى نداء النادى إذا ما احتاج له، وهو ما حدث مرتين من قبل.. مانويل كتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الأهلى والكرة المصرية".

وتحدث جوزيه بعد ذلك وعيناه مغرورقتان بالدموع قائلا: "الروح لن ترى قوس قزح إلا إذا كانت مرتاحة فى الرؤية، ولا أتمنى البكاء مجددا لأنى بكيت من قبل، فالرحيل عن الأهلى هو أصعب قرار فى حياتى، ولن أنسى أفضل سنوات عمرى التى قضيتها بالنادى وحصلت على الكثير خلالها من جمهوره ومن الشعب المصرى كله".



حفل تكريم مارتن يول

وأضاف جوزيه، أنه قضى أفضل 8 سنوات فى حياته التدريبية مع الأهلي، رغم المشاكل الكروية التى مرت بها الكرة المصرية فى آخرعام ونصف.

وتابع المدرب البرتغالى قائلا: "لن أعود قريبا، ولكننى أغادر وأنا سعيد، وأدعو الله أن يحمى مصر، وأدعو بالتوفيق الشعب المصرى، لأنى سأكمل حياتى التدريبية فى مكان آخر، وأتمنى إنهاء مسيرتى التدريبية مع الأهلى".



لاسارتى

وأشارمانويل جوزيه إلى أنه تعود على أن يضع على مكتبه فى البرتغال بعض الأشياء التذكارية بحياته التدريبية خلال مشواره مع كرة القدم، واكتشف أن أغلبها تخص النادى الأهلى.

كما أقام مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود طاهر وقتها حفل تكريم للهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي، رغم الاستقرار على رحيله.



حفل تكريم لاسارتى

كما أقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني حفل تكريم للاوروجوانى مارتن لاسارتى مدرب المارد الأحمر السابق بعدما أحضروا "تورتة" للمدرب ومعاونيه سبايستيان وإليخاندرو عقب قرار إقالتهم من مناصبهم بعد الخروج من كأس مصر.

وحتى مع فسخ التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي والحالى للزمالك عقب الخسارة من الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018، عقد معه خالد الدرندلي أمين صندق النادي الأهلي جلسة مطولة وجه له الشكر على الفترة التي قاد فيها النادي الأحمر وتم تسوية الشرط الجزائري للمدير الفني ورحل بشكل جيد رغم خسارته للقب الأفريقي.