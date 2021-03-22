الاتحاد الأفريقي يُعلن استبعاد منتخب تشاد من تصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن استبعاد منتخب تشاد من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

ويقع المنتخب التشادي في المجموعة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا، مع منتخبات مالي وغينيا وناميبيا، حيث يتذيل منتخب تشاد المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي بيانا رسمياً جاء كالتالي: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستبعد منتخب تشاد من تصفيات توتال كأس الأمم الإفريقية 2021".

ولم يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سبب استبعاد المنتخب التشادي من التصفيات، مشيراً إلى أنه سيعلن التفاصيل قريباً عبر الموقع الرسمي.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي ستقام في الكاميرون، إلى يناير عام 2022 بسبب تفشي فيروس كورونا.