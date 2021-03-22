مدير تعاقدات الأهلي السابق يتحدث عن معلول وأجايي.. وصفقة بيع إيفونا التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عصام سراج، مدير تعاقدات الأهلي السابق، أن التونسي علي معلول، ساعد كثيراً وكان له دور بارز في ملف تعاقد الأهلي مع النيجيري جونيور أجايي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الثنائي علي معلول وجونيور أجايي من صفوف الصفاقسي التونسي في صيف 2016.

وقال عصام سراج في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس 2" "كان هناك تحمس كبير خاصة من سيد عبدالحفيظ للتعاقد مع علي معلول، مدافع أيسر وسجل أكثر من 15 هدفاً".

واستمر "معلول كان لديه شرط جزائي في عقده مقدر بـ500 ألف دولار، كان هناك مقترح لوضع المبلغ في اتحاد الكرة التونسي والحصول على خدمات اللاعب لكن محمود طاهر رئيس الأهلي وقتها كان له وجهة نظر أخرى".

وتابع "رئيس الأهلي قال أن هناك مكانة وشخصية للنادي في أفريقيا والشرط الأوسط يجب الحفاظ عليها، وبالتالي يجب أن نتفاوض مباشرةً مع الصفاقسي، قمنا بدفع 700 ألف دولار".

وأضاف "معلول شخصية محترمة وكان لديه طموح للتواجد في الأهلي، كان يمتلك عروضاً من أحد الأندية الفرنسية لكنه فضل التواجد معنا، وهو من الصفقات المميزة للنادي الأهلي".

وصرح "عبدالحفيظ ومارتن يول كان لديهما رغبة في التعاقد مع أجايي بعد متابعته، كان يشارك مع منتخب نيجيريا في الأولمبياد، لم نستطع التواصل معه".

وأكمل "كان يجلس معي معلول، اخبرته بالأمر، فتواصل بشكل مباشر مع أجايي نظراً لأنهما زملاء في الصفاقسي، وتحدث معه عن رغبة الأهلي في ضمه وبعض التفاصيل، أجايي كان مرحباً بالأمر ووافق على الفور".

وتحدث "أرسلنا كل المستندات والأوراق له وقام بالتوقيع عليها وتم الانتهاء من إجراءات التعاقد معه لحين انهى مشاركته مع نيجيريا وانضم لصفوف الأهلي".

وشدد "بعد المولى عز وجل، علي معلول له دور بارز في انهاء صفقة أجايي للأهلي بشكل سريع".

وانتقل للحديث عن صفقة بيع الجابوني إيفونا قائلاً "صفقة بيع إيفونا هي الأعلى في تاريخ الكرة المصرية حتى الآن، خرج من الأهلي مقابل 8 مليون دولار، حصلنا على 50% قبل التعويم، و50% بعد التعويم".

الأهلي كان قد قام بالموافقة على رحيل ماليك إيفونا لصفوف نادي تيانجين الصيني في صيف 2016.

وقال "النادي الصيني أرسل أول عرض بقيمة 4 مليون دولار، سيد عبدالحفيظ وعبدالعزيز عبدالشافي تحدثا عن أن قيمة العرض كبيرة، تحدثت مع مارتن يول فقال، إيفونا ثمنه 10 مليون دولار".

وصرح "مارتن يول قال لي أنني أستطيع بيع إيفونا بمبلغ أكبر من 4 مليون دولار، وأن طريقتي في العمل يمكن أن تجعلني أتواجد في انجلترا".

واختتم "طلبت من النادي الصيني 10 مليون دولار بالفعل، قاموا بالرد بعد إسبوع بعرض بمبلغ يقدر بـ6 مليون دولار، وضعت شروط أخرى، وقبل غلق باب القيد بيومين، وافقوا على دفع 8 مليون دولار".