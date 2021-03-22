مدرب الكونغو عن ضم بواليا: نتمنى أن يثبت نفسه معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد كريستيان نسينجي بيمبي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، أن انضمام والتر بواليا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لقائمة المنتخب جاء لتكريمه بعد حصوله على المركز الثالث بكأس العالم للأندية مع فريقه.

ويستعد منتخب الكونغو الديموقراطية لمواجهة منتخبي الجابون وجامبيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وخلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال بيمبي: "سنلعب للفوز في المباراتين المقبلتين، لا مجال للهجوم علينا الآن".

وعن ضم بواليا رغم فقره التهديفي مع الأهلي، قال: "اختيارنا لبواليا لاعب الأهلي الذي لعب مونديال الأندية مع فريقه وحصل على المركز الثالث فرصة لتكريمه ونتمنى أن يثبت نفسه معنا".

جدير بالذكر أن جمهورية الكونغو تتواجد في المركز الثالث (6 نقاط) بالمجموعة الثالثة رفقة كل من جامبيا (7 نقاط)، الجابون (7 نقاط) ثم انجولا (نقطة واحدة).