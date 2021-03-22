مسؤول مصر للمقاصة يكشف كواليس تعثر انتقال محمد إبراهيم للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عصام سراج، مدير التعاقدات بنادي مصر للمقاصة، أن رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، هي سبب تعثر انتقال محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق للنادي الأهلي.

وكان محمد إبراهيم قريباً من الانتقال لصفوف الأهلي الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل، وانتقل اللاعب بعد ذلك من مصر للمقاصة لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا.

وقال عصام سراج في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" "محدش يرفض النادي الأهلي".

وتابع "محمد إبراهيم لاعب كبير وشخصية محترمة للغاية".

واستمر "ما حدث هو أن فايلر مدرب الأهلي في ذلك الوقت طلب التعاقد مع محمد إبراهيم، عقد اللاعب كان قد اقترب من نهايته لهذا وضع الأهلي مبلغ قليل للتعاقد معه، 8 أو 9 مليون جنيه".

وأضاف "المقاصة كان يريد مبلغ أكبر، كان هناك مفاوضات بيني وبين أمير توفيق من أجل تقريب وجهات النظر، الصفقة كانت لتصل لمبلغ 12 مليون جنيه بالحوافز وبعض الإضافات والشروط".

وصرح "قلت لأمير توفيق أن يعقد جلسة مع محمد إبراهيم أيضاً للاتفاق معه قبل الجلسة النهائية بين مسؤولي الأهلي والمقاصة، في ذلك الوقت رحل فايلر عن الأهلي، وتم التعاقد مع موسيماني".

وشدد "الوقت لم يكن كافياً لموسيماني لكي يتابع محمد إبراهيم بالشكل الأمثل، شاهد بعض التسجيلات، واخطر إدارة الكرة بالأهلي أنه لا يحتاج لصفقة في مركز محمد إبراهيم، ويريد مراكز أخرى".

واختتم "فايلر تابع محمد إبراهيم بشكل أكبر وشاهده على أرض الملعب لكن رحيله وتواجد موسيماني كان سبب تعثر الصفقة، أمير توفيق اعتذر لي وقال أنها رغبة المدرب، وأخطرت اللاعب، والأمور انتهت بشكل محترم".