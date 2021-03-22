شكرا لقرائتكم خبر عن نيم يُسقط ليل المتصدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل ليل في الابتعاد في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما سقط بشكل مفاجئ 2-1 أمام ضيفه نيم من ذيلية الترتيب، ليترك الباب مفتوحاً أمام إزاحته من قبل باريس سان جيرمان، أو ليون، اللذين يتواجهان لاحقاً ضمن المرحلة الثلاثين من البطولة.

وهذه هي الخسارة الثانية لليل خلال أسبوع، بعدما مُني بهزيمة بثلاثية نظيفة أمام سان جيرمان، الأربعاء، وأقصي من كأس فرنسا.

وتأتي هذه الخسارة الموجعة التي تحققت على يد فريق يقبع في المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط، قبل أن يجدد ليل الموعد مع سان جيرمان في المرحلة المقبلة في الثالث من إبريل/ نيسان، بعد عودة الدوري من التوقف المخصص للمباريات الدولية.

سجل هدفي نيم السنغالي موسى كونيه (12)، ورينو ريبار (45)، فيما أحرز البرتغالي تشيكا هدف ليل اليتيم (20). وبالتالي بات ليل (63 نقطة) الطامح إلى لقبه الأول في الدوري المحلي منذ عام 2011، تحت تهديد ملاحقيه سان جيرمان (60 نقطة)، وليون (60 نقطة).