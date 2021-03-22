شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف المنتخب الوطنى اليوم بانضمام صلاح وتريزيجيه والننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، تدريباته على استاد القاهرة الدولى في السادسة مساءًا استعدادًا لمباراتي كينيا و جزر القمر المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وتكتمل اليوم صفوف المنتخب بإنضمام الثلاثي المحترف بالدوري الإنجليزي محمد صلاح و محمود تريزيجيه ومحمد النني ، ولكنهم لن يلحقوا بمران الفريق لوصولهم في التاسعة مساء اليوم إلى القاهرة.

ويدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عودة اللاعبين المحترفين لأنديتهم عقب مباراة كينيا، المقرر لها 25 مارس الجارى فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون، وذلك فى حال تحقيق المنتخب التعادل أو الفوز على كينيا لضمان التأهل الرسمى لأمم 22.

ويواجه المحترفون على مستوى العالم أزمة بسبب فيروس كورونا وتحفظ الأندية على انضمام لاعبيها للمنتخبات، بينما يواجه المحترفون بالدوري الإنجليزي أزمة أخرى تتمثل في الدخول فى عزل صحي لمدة 14 يوما، ما يهدد اللاعبين بالابتعاد عن مباريات فريقهم فى الدوري لأكثر من مباراة، وأيضا ابتعاد لاعب مثل محمد صلاح المحترف بليفربول عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد المقرر لها 6 إبريل المقبل.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.