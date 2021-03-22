شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم إيهاب جلال أمام الإسماعيلى مع 5 أندية فى 13 مباراة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا. ودخل أعضاء اللجنة الفنية، التى يترأسها على أبوجريشة، وتضم فى عضويتها عماد سليمان "المشرف على فريق الكرة"، ومدحت الوردانى، فى مفاوضات مع إيهاب جلال، بعد رحيله عن فريقه السابق مصر المقاصة، حيث أبدى ترحيبا بتولى تدريب الدراويش والعودة من جديد لصفوف الفريق الذى لعب بين جدرانه وتألق ضمن صفوفه خلال فترة التسعينات.

وواجه إيهاب جلال، فريق الإسماعيلى خلال قيادته لـ 5 أندية مختلفة وهم "تليفونات بنى سويف ومصر المقاصة والزمالك وإنبى والمصرى".

لعب الإسماعيلى 13 مباراة فاز مباراتين وتعادل 4 وخسر 7 له 19 هدفًا عليه 28 هدفًا حقق كلين شيت مباراة واحدة.

* يوم 17 مارس 2014 تعادل مع تليفونات بنى سويف 1 / 1 ملعب الترسانة بالقاهرة ( شوقى السعيد )

* يوم 21 سبتمبر 2014 تعادل مع مصر المقاصة 2 / 2 بالإسماعيلية ( جون آنطوى ومحمود عبد العزيز )

* يوم 2 مايو 2015 فاز على مصر المقاصة 2 / صفر بالفيوم ( عمر الوحش وكينيث أيكى )

* يوم 23 ديسمبر 2015 خسر من مصر المقاصة 1 / 4 بالإسماعيلية ( مروان محسن / محمود وحيد 2 فى مرمى فريقه )

* يوم 13 مايو 2016 خسر من مصر المقاصة 2 / 3 بالفيوم ( شوقى السعيد وإيمانويل بناهينى )

* يوم 27 أكتوبر 2016 خسر من مصر المقاصة 1 / 2 بالإسماعيلية ( إيمانويل بناهينى )

* يوم 2 أبريل 2017 خسر من مصر المقاصة 2 / 3 بالفيوم ( ديجو كالديرون وعماد حمدى )

* يوم 2 نوفمبر 2017 تعادل مع إنبى 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء )

* يوم 2 أبريل 2018 فاز على الزمالك 3 / 1 بالإسماعيلية ( محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن )

* يوم 14 أبريل 2019 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب المصرى بالقاهرة ( محمود متولى )

* يوم 2 أكتوبر 2019 خسر من المصرى 1 / 3 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( محمد الشامى )

* يوم 4 سبتمبر 2020 خسر من مصر المقاصة 1 / 4 بالقاهرة ( عبد الرحمن مجدى / أحمد عبد العزيز مودى فى مرمى فريقه الأسبق )

* يوم 3 يناير 2021 خسر من مصر المقاصة 1 / 3 ( شكرى نجيب من ضربة جزاء )