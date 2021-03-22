شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تقريراً من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عن كريم نيدفيد لاعب الفريق يتضمن موقفه الراهن من العودة للتدريبات بعد غياب عامين كاملين تقريباً.

وترغب لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، زكريا ناصف في الوقوف على موقف اللاعب من مراحل التأهيل الأخيرة من العلاج والعودة للتدريبات الجماعية بعد الغياب عن مباريات الفريق منذ عامين وتحديداً منذ أبريل 2019.

وأجرى كريم نيدفيد أكثر من عملية جراحية الفترة الماضية في الركبة وبينما كان اللاعب يستعد للعودة للتدريبات الجماعية فوجئ بتعرضه لرشح في الركبة.

وتسبب الرشح الأخير في الركبة في تأجيل عودة اللاعب للتدريبات الجماعية الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل القلعة الحمراء لذا طلبت لجنة التخطيط تقرير شامل عن موقف اللاعب وإصاباته وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

من ناحية أخرى، يتابع الجهاز الفنى للأهلى تواجد 10 لاعبين من الفريق فى المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية فى مارس الجارى، حيث ضم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ثمانية لاعبين من الأهلى للفريق القومى استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2022)، وهم، محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، محمد هانى ومحمد شريف، فيما يتواجد آليو ديانج مع منتخب مالى كما يتواجد والتر بواليا مع منتخب الكونغو.

وطلب موسيمانى تقريراً من جهازه المعاون عن اللاعبين العشرة فى منتخباتهم من أجل الاطمئنان عليهم وعلى مشاركتهم فى المباريات الدولية خلال الفترة الحالية، وتقرير منفصل عن كل لاعب.