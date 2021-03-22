شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. مصطفى فتحي يتلاعب بدفاع الأهلي في نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في موسم 2016 وتحديدا في نهائي كأس مصر أحرز مصطفى فتحي، لاعب الزمالك المعار إلى سموحة حاليا، هدفا من أروع أهداف القمة، وساهم في فوز الزمالك 3/1 وحصد لقب كأس مصر.

المباراة التي أقيمت في برج العرب كان الزمالك هو الأقوى والأفضل، ونجح لاعبوه باسم مرسي ومصطفى فتحي في إحراز 3 أهداف، حيث أحرز باسم مرسي هدفين أحدهما من ركلة جزاء، قبل أن يقلص عبد الله السعيد الفارق، وتصبح النتيجة 2/ 1 للزمالك.

وفي الدقيقة 59 ينجح مصطفى فتحي في إحراز هدف الاطمئنان للزمالك، بعدما تلاعب برامي ربيعة ومدافعي الأهلي، وأحرز هدفا تاريخيا يعتبر من العلامات البارزة للاعب في مشواره مع الزمالك.

من ناحية أخرى تأكدت عودة مصطفى فتحى، لاعب وسط فريق الكرة بالزمالك المعار لنادى سموحة، إلى فريقه الأبيض مع بداية الموسم المقبل، بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه مع الفريق السكندري منذ إعارته في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضى، ومن خلالها اقتحم قائمة المنتخب الوطنى في معسكر مارس الذى سوف ينطلق الأحد المقبل .

الجهاز الفني للزمالك يتابع لاعبى الفريق المعارين في فرق الدورى الممتاز، وفي مقدمتهم المتميزون الذين يقدمون أداء طيبا مع فرقهم، من أجل تحديد مصيرهم للعودة إلى صفوف الفريق الأبيض من جديد، لتدعيم صفوف الفريق قبل التفاوض مع أي من الصفقات التي يحتاجها النادى .

ويعتبر مصطفى فتحى من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أحمد سامى المدير الفني لسموحة في المباريات، خاصة أنه يتميز بالسرعة والمهارة وأيضا يهدد مرمى المنافسين في كل مباراة، حتى أنه أحرز 5 أهداف مع سموحة منذ يناير وهى نسبة تهديفية جيدة، بالإضافة إلى صناعته عددا من الأهداف لزملائه، خاصة حسام حسن وأحمد سيد عبد القادر .

وتمسك مصطفى فتحى بالرحيل من الزمالك على سبيل الإعارة في يناير الماضي، بسبب تراجع مستواه في فترة تواجده في القلعة البيضاء والذي يعود لغيابه عن المشاركة بسبب الإصابة، ووجود تخمة من اللاعبين في نفس مركزه.

وكان مصطفى فتحي قد شارك في 148 مباراة في مسيرته مع الزمالك في مختلف البطولات الدورى وكأس مصر والسوبر المحلى ودورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ونجح في تسجيل 24 هدفا وصناعة العديد من الأهداف لزملائه خلال مسيرته مع الفريق الأبيض.