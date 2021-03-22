شكرا لقرائتكم خبر عن %54 من القراء يتوقعون نجاح إيهاب جلال في إنقاذ الإسماعيلي بعد توليه القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تتوقع نجاح إيهاب جلال في إنقاذ الإسماعيلي بعد تولي قيادة الفريق؟"، توقع 54% من القراء نجاح إيهاب جلال.

وتوقع 54% من القراء، نجاح إيهاب جلال في إنقاذ الإسماعيلي بعد تولي قيادة الفريق، فيما توقع 46% منهم عدم نجاحه في قيادة الفريق.

يذكر أن مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أنهى إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا.

وعقد اليوم المؤتمر الصحفى لتقديم المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، وذلك بأحد فنادق الإسماعيلية حضره أعضاء اللجنة الفنية برئاسة على أبوجريشة وعماد سليمان المشرف على فريق الكرة، إضافة إلى لفيف من نجوم الفريق السابقين للترحيب بالمدير الفنى الجديد للدراويش.

وخرجت تصريحات إيهاب جلال كلها أمل وتفاؤل فى قيادة الدراويش للخروج من عنق الزجاجة وتخطى المحنة الحالية للعودة للطريق الصحيح