الامارات | استقالة بدر أحمد من شركة الشارقة لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة بدر أحمد من شركة الشارقة لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت " الإمارت اليوم" أن عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم ، بدر أحمد الحمادي تقدم بإستقالته من مجلس الإدارة لظروف خاصة ، علما أن نادي الشارقة يمر حاليا بظروف صعبة بعدما تراجعت نتائج الفريق بشكل كبير وحل في المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعدما كان متصدرا ترتيب فرق دوري الخليج العربي منذ بداية الموسم الحالي.

وينتظر أن يبت مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي في الإستقالة .

ويعد بدر أحمد من الكوادر الإدارة الشابة في نادي الشارقة، وسبق له العمل أيضا في اتحاد كرة القدم نظرا للخبرة الإدارية الكبيرة التي يتمتع بها.

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