شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شيحة: إيهاب جلال الحل السحري.. والإسماعيلي يحتاج الفوز في 10 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد شيحة خبير التسويق الرياضي أن التعاقد مع إيهاب جلال لتولي تدريب النادي الإسماعيلي خلفاً للبوسني دراجان يوفيتش هو الخيار الأمثل في هذه المرحلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة الدراويش إلى مكانته الطبيعية .

وأضاف شيحة في تصريحات تليفزيونية ’: التعاقد مع إيهاب جلال تأخر كثيراً، وكنت أتمنى انضمامه في بداية الموسم عقب إقالة ريكاردو .

واختتم شيحة: الاسماعيلي يحتاج إلى الفوز في 10 مباريات على الأقل للخروج من المأزق الحالي، ورغم صعوبة المهمة إلا ان جمهور الدراويش لديه الثقة الكاملة في إيهاب جلال وجهازه المعاون .