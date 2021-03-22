شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: مسؤول بالزمالك أبلغني بإقالة كارتيرون حال ‏الخسارة أمام المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض ستطيح بالمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون من مصبه في حالة الخسارة في المباراة المقبلة.

وقال عبدالعزيز خلال تصريحات تليفزيونية:«تحدثت مع أحد مسئولي الزمالك مؤخراً وانتقد عودة كارتيرون للنادي وفوجئت أنه يبلغني بإقالة الفرنسي في حالة الخسارة أمام مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا».

وأضاف:«بقول لمسئول الزمالك جبتم كارتيرون علشان أفريقيا، طيب لو خسر من المولودية هتعمله معاه إيه؟ قالي هنمشيه».

وأكمل:«أرى سيناريو 2005 يتكرر الاّن في الزمالك وجهمور النادي هو المظلوم الأكبر».

وكان كارتيرون قد عاد لقيادة الزمالك في ولاية ثانية عقب إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو، وتلقى الفرنسي الخسارة في مستهل مشواره مع القلعة البيضاء على يد الترجي التونسي بهدف دون رد بالقاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك أمام مولودية الجزائر بملعب الأخير في الثالث من أبريل، حيث بات الفريق الأبيض مطالباً بالفوز في مباراتيه المقبلتين بالمجموعة مع خسارة بطل الجزائر مباراته أمام الترجي في رادس، من أجل بلوغ ربع نهائي رابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.