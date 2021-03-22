ميدو: أول مرة اشوف زوجات اللاعبين بتعترض علي قائمة المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن اندهاشه من تعليق عدد من زوجات اللاعبين على قائمة المنتخب وانتقاد كل زوجة لاستبعاد زوجها من القائمة.

وأضاف انه من الطبيعي أن يكون هناك بعض الحديث بعد إعلان قائمة أي منتخب، لكن اعتراض اللاعبين أنفسهم وزوجاتهم علي عدم الانضمام للمنتخب “جديد علي مصر”

وقال "ميدو" خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار" أن القائمة جيدة فى المجمل، ومن المؤكد ان هناك العديد من الملاحظات.

وتابع: هناك حراس مرمى لا يستحقون الانضمام للمنتخب وهناك من هم أفضل منهم، حيث يرى ان الثنائى شريف اكرامى ومحمد عبد المنصف تعرضوا للظلم وكانوا يستحقون التواجد فى المنتخب.

وأشار الي أن الحديث والتعليق عبر الاعلام على قائمة المنتخب أمر طبيعى ولكن حديث اللاعبين الزائد عن الحد ومن خلال زوجاتهم أمر غير جيد.

ويستعد المنتخب لختام تصفيات أمم أفريقيا من خلال مواجهتى كينيا وجزر القمر فى شهر مارس الحالى. فى أخر جولتين من التصفيات.