حلمي طولان: اتحاد الكرة لا يملك قرار إلغاء الدوري..لكن ممكن "يبوظوه"!

الشارقة - اميمة ياسر - قال الكابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، أن هناك احتمالية لإلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأضاف "طولان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار" ردًا على سؤال :هل تشعر أن الدوري سوف يُلغي؟": القرار ليس بأيديهم، لكن ممكن (يبوظوا) الدوري.

وأشار الي ان إلغاء الدوري قرار الدولة وليس قرار اتحاد الكرة، ومن الممكن أن يختلقوا أي مواقف تعطل الدوري ليتم إلغائه.

وتابع: كنا سنخوض مباراة يوم 2 إبريل المقبل في الجونة، وبعد ذلك يوم 6 أمام أسوان، ودون سابق إنذار وبدون أخذ رأينا تم تأجيل لقاء الجونة ليوم 16 أبريل".

وأختتم "طولان" حديثه قائلا : العملية صعبة جدًا وهناك تلاحم مواسم، ومن الضروري أن يحصل اللاعب على فترة راحة وإعداد، نحن نفتقد التخطيط العلمي بشكل كبير".

ويحتل إنبي المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.