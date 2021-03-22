شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد محاولات ضم حارس الطلائع خلال الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش لحسابات النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وشهدت الأيام القليلة الماضية تجدد محاولات النادي الأهلي لضم محمد بسام لتدعيم هذا المركز في الفترة المقبلة.

وتأتي الرغبة الأهلاوية بناءً على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

وقررت لجنة لتخطيط للكرة بالنادي الأهلي خلال اجتماعها المرتقب مع بيتسو موسيماني فتح ملف تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق خلال انتقالات الصيف المقبلة.

في وقت سابق كانت لجنة التخطيط ترى إنه ليس من الضروري التعاقد مع حارس مرمى للفريق بسبب وجود أفضل حارس في مصر حالياً وهو محمد الشناوي وبديليه على لطفي ومصطفى شوبير لكن الأمور تغيرت في الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة الماضية مطالب من كثيرون في القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع حارس مرمى صاحب خبرة يكون بديل لمحمد الشناوي وينجح في تدعيم الفريق بشكل قوي .

ومن المقرر أن تبحث لجنة التخطيط هذا الملف مع موسيماني خلال الاجتماع المرتقب بينهما خاصة في ظل إرتفاع النبرة المُطالبة بضرورة تدعيم هذا المركز القوي والهام في الفريق.