شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم الفراعنة بخير .. البلدوزر وشريف وريان وحسام حسن فى أرقام "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة، تفصلنا عن مواجهتى المنتخب الوطنى لكرة القدم، مع كينيا وجزر القمر فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا، والتى تقام يومى 25 و 29 مارس الجارى على الترتيب.
وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى قائمة الفراعنة خلال التصفيات والتى ضمت فى خط الهجوم الرباعى مصطفى محمد و حسام حسن، ومحمد شريف، بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان، والذى يعول عليه الجهاز فى تحقيق نتائج ايجابية فى المباراتين المقبلتين.
وتضم قائمة الفراعنة محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر فى حراسة المرمى، محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم فى الدفاع، محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى أفشة فى الوسط، مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف فى الهجوم.
نرصد أهم ارقام رباعى الهجوم قبل المشاركة مع الفراعنة ..
مصطفى محمد
لمع نجم مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراى التركى ، بعد أن انتقل له قادما من الزمالك ، وقد شارك مع الاخير فى 4 مباريات أحرز خلالها هدفين ، وبالظهور فى الدورى التركى وصلت مبارياته حتى الان الى 8 مباريات ، و سجل خلالها 6 أهداف.
محمد شريف
11 مباراة بالدورى شارك فيها محمد شريف مع فريق الاهلى ببطولة الدورى ، بالاضافة إلى مباراتى بكأس العالم للأندية ، و 6 مباريات بدورى ابطال افريقيا ، حرز خلالها 6 أهداف .
حسام حسن
تألق حسام جسن لاعب فريق سموحة مع فريقه ، حتى انهالت العروض عليه ، وشارك مهاجم سموحة في 12 مباراة مع الفريق ببطولة الدورى ، سجل خلالها 8 أهداف جعلته يظهر فى قائمة هدافى الدورى .
أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا من اللاعبين المميزين فى بطولة الدورى، وشارك مع فريقه فى 11 مباراة بالدورى بخلاف مشاركته مع الأهلى قبل الانتقال لسيراميكا، فى مواجهتين بالدورى ومثلها فى بطولة دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر مباراة واحدة، ووصل رصيده من الأهداف فى المباريات إلى 6 أهداف ببطولة الدورى.