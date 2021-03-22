شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم الفراعنة بخير .. البلدوزر وشريف وريان وحسام حسن فى أرقام "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة، تفصلنا عن مواجهتى المنتخب الوطنى لكرة القدم، مع كينيا وجزر القمر فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا، والتى تقام يومى 25 و 29 مارس الجارى على الترتيب.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى قائمة الفراعنة خلال التصفيات والتى ضمت فى خط الهجوم الرباعى مصطفى محمد و حسام حسن، ومحمد شريف، بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان، والذى يعول عليه الجهاز فى تحقيق نتائج ايجابية فى المباراتين المقبلتين.

وتضم قائمة الفراعنة محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر فى حراسة المرمى، محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم فى الدفاع، محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى أفشة فى الوسط، مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف فى الهجوم.

نرصد أهم ارقام رباعى الهجوم قبل المشاركة مع الفراعنة ..

مصطفى محمد

لمع نجم مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراى التركى ، بعد أن انتقل له قادما من الزمالك ، وقد شارك مع الاخير فى 4 مباريات أحرز خلالها هدفين ، وبالظهور فى الدورى التركى وصلت مبارياته حتى الان الى 8 مباريات ، و سجل خلالها 6 أهداف.

محمد شريف

11 مباراة بالدورى شارك فيها محمد شريف مع فريق الاهلى ببطولة الدورى ، بالاضافة إلى مباراتى بكأس العالم للأندية ، و 6 مباريات بدورى ابطال افريقيا ، حرز خلالها 6 أهداف .

حسام حسن

تألق حسام جسن لاعب فريق سموحة مع فريقه ، حتى انهالت العروض عليه ، وشارك مهاجم سموحة في 12 مباراة مع الفريق ببطولة الدورى ، سجل خلالها 8 أهداف جعلته يظهر فى قائمة هدافى الدورى .

أحمد ياسر ريان