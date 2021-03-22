شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ رحلة الاستعداد للرجاء المغربى بعد 4 أيام راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الاثنين فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا لخوض تدريباته الجماعة على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار بداية الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى، بالكونفدرالية الأفريقية.

الجهاز الفنى لبيراميدز كان منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب العودة من تنزانيا، وتحقيق فوزا كبيرا على نامونجو بهدفين دون مقابل سجلهما رمضان صبحي وعمر جابر في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد بيراميدز لمباراة الرجاء المغربى والتى ستقام فى الخامسة بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت القاهرة، يوم 4 أبريل المقبل، باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية.

يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

ويغيب عن تدريبات بيراميدز 10 لاعبين لانضمامهم لصفوف منتخبات بلادهم، حيث انضم للمنتخب الوطنى من صفوف بيراميدز 5 لاعبين، هم عمر جابر ومحمد فاروق وإسلام عيس، وعلى جبر، وأحمد أيمن منصور، وذلك فى إطار استعداد الفراعنة لمواجهتى كنيا وجزر القمر، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

كما انضم كل من أسامة جلال وإبراهيم عادل لصفوف منتخب مصر الأولمبى، الذي يستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وعلى صعيد المحترفين انضم الغانى جون أنطوى لمنتخب بلاده، وانضم إريك تراورى لمنتخب بوركينا فاسو، وانضم عبده لومالا لمنتخب أوغندا.