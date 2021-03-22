الاتحاد القطري يعتبر الوكرة خاسرًا 0/3 أمام السيلية بسبب خطأ إداري فادح!

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم، اعتبار فريق الوكرة خاسرًا 3 /صفر في مباراته أمام السليلية بالدور قبل النهائي ببطولة كأس أوريدو.

وقررت لجنة الانضباط أيضًا توقيع غرامة مالية على الوكرة قدرها عشرة آلاف ريال، وذلك بعد قبول الاحتجاج المقدم من نادي السيلية حول مشاركة لاعب الوكرة جاسم الجلابي في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت.

وذكر الاتحاد القطري عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد :”عقدت لجنة الانضباط اجتماعًا اليوم الأحد، وتم خلاله مناقشة الاحتجاج المقدم من نادي السيلية ضد نادي الوكرة حول مشاركة اللاعب جاسم الجلابي غير المؤهل للمشاركة في المباراة، وذلك استنادًا للمادة رقم (/61هـ) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2020 / 2021.

وأضاف البيان : “بهذا فقد تأهل السيلية إلى نهائي كأس أوريدو للموسم 2020 / 2021، لمواجهة الريان الذي فاز على الغرافة 3 / صفر في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

يشار إلى أن المباراة التي أقيمت بين الفريقين كانت انتهت بفوز الوكرة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عمر علي في الدقيقة 26، ومحمد بن يطو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، كما أضاف عمر علي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 82 من المباراة.

وأصدرت إدارة نادي الوكرة بيانًا أكدت فيه أن المباراة لم تشهد ارتكاب أخطاء تستوجب احتساب نتيجة المباراة لصالح الفريق المنافس وقلب النتيجة.

وذكر الوكرة :”إذا كنا نعترف بالخطأ الإداري الذي حدث بالفعل خلال مجريات اللقاء فإننا نؤكد في الوقت نفسه أن لائحة الانضباط التي أصدرها اتحاد كرة القدم لم تضع تلك العقوبة أمام هذا الخطأ الذي تم ارتكابه”.

وأضاف البيان :”ما حدث بخصوص مشاركة اللاعب جاسم الجلابي بالمباراة هو أن إداري فريقنا لم يقم بتسجيل اللاعب في قائمة المباراة وتم إشراكه وهذه الحالة تندرج تحت بند المخالفات الخطيرة – مثل [ إشراك لاعب مؤهل للمشاركة برقم مخالف للرقم الموجود بقائمة البداية – والتي نصت عليها المادة رقم 85 ] الفقرة رقم [ 6 ] من لائحة الانضباط والتي تنص على أنه ” يجوز للجان القضائية ممارسة صلاحيتها في الحالات المحددة التالية ” أ – فرض عقوبات على المخالفات الخطيرة التى لم ينتبه لها المسؤولون عن المباراة ( مراقب المباراة – منسق المباراة – الحكم الرابع )”.

وأكد البيان :”استنادًا للمادة رقم [ 61 ] الخاصة بمخالفات نظام مشاركة اللاعبين خلال المباراة فالمادة في الفقرة [ ه ] ذكرت أن مشاركة أو إدراج اسم لاعب في قائمة البداية غير مؤهل للمشاركة في المباراة وتلك الحالة لا تنطبق على اللاعب جاسم الجلابي حيث أن اللاعب غير موقوف لأي سبب وهو مؤهل للمشاركة في المباراة حيث لا توجد عليه عقوبات انضباطية أو إيقاف تلقائي أو إنذارات تراكمية وبالتالي يحق للاعب المشاركة بالمباراة إلا أن عدم إدراج اسمه في قائمة البداية ومشاركته بالمباراة أوقع الفريق في مخالفة خطيرة لم ينتبه لها مسؤولو المباراة كما تم ذكر ذلك في المادة رقم [ 85 ] مسبقاً والتي تكون عقوبتها إما لفت نظر للفريق أو غرامة ماليه يقوم بتقديرها اتحاد الكرة ولجانه المختصة”.

وأكد البيان :”الأهم من كل ذلك أن المادة رقم [ 52 ] التي تتعلق بمخالفات الفرق تم ذكر مخالفة الفريق إذا لم يقم بإدخال قائمة المباراة كاملة بفرض عقوبات مالية على هذا الفريق ولم يتم ذكر اعتبار الفريق خاسرًا لتلك المباراة “.

وتابع البيان :”الخلاصة أن الخطأ الذي تم ارتكابه يندرج في اللائحة تحت بند المخالفات الخطيرة التي لم ينتبه لها المسؤولون في المباراة (مراقب المباراة – المنسق – الحكم الرابع ) والتي تكون عقوبتها حسب لائحة الانضباط الخاصة إما لفت نظر أو غرامات مالية .. وبالتالي فإن الاعتراف بهذا الخطأ لا يعني على الإطلاق أن تكون العقوبة أكبر من حجم الخطأ”.

وشدد نادي الوكرة الرياضي على أنه سيفتح تحقيقًا داخليًا لتحديد المخطئ في هذا الأمر من الطاقم الإداري.

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