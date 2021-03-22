شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني “أخيرًا عاد زمن السداسيات”!

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد ضمن مباريات اليوم الاحد 21-3-2021 في الجولة 28 من الدوري الاسباني موسم 2021/2020، والتي انتهت بفوز كاسح للبرسا قوامه 6 أهداف مقابل هدف.

أنهى برشلونة الشوط الأول بنتيجة (2/0) بعدما سجل أنطوان جريزمان في الدقيقة 37 بمتابعة لتسديدة عثمان ديمبيلي التي سقطت من يد حارس مرمى سوسيداد داخل منطقة الجزاء، وسجل سيرجينو ديست هدف في الدقيقة 43 بعد استغلال لتمريرة من ليونيل ميسي.

وعاد سيرجينو ديست ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 53 عن طريق الصدفة، حيث اصطدمت بقدمه كرة حاول مدافع سوسيداد تشتيتها داخل منطقة الستة ياردات بعد عرضية متقنة من جوردي ألبا.

وفي الدقيقة 56 كلل ليونيل ميسي مجهوداته ونجح في تسجيل الهدف الرابع بتسديدة جميلة بالقدم اليسرى بعد تلقيه تمريرة طولية في العمق الدفاعي من سيرجيو بوسكيتس.

وألغت تقنية الفيديو المساعد “الفار” هدفًا خامسًا لبرشلونة عند الدقيقة 67 للاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، وبدا أن تقنية الفار أخطأت في تقديرها، حيث لم يكن ديمبيلي متسللاً بشكل واضح، مع ذلك أصر الحكم إلغاء الهدف، لتبقى نتيجة المباراة على حالها.

لكن عثمان ديمبيلي أبى أن ينتهي اللقاء دون تدوين اسمه في لاذحة الهدافين، ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 71 بتسديدة أرضية بوجه القدم اليسرى داخل مراوغة ممتازة لمدافع سوسيداد على حافة منطقة الجزاء فور تلقيه تمريرة من موريبا.

ومن هجمة مضادة في الدقيقة 77، حفظ اللاعب موجوروزا ماء وجه ريال سوسيداد بتسجيله لهدف رائع وجميل بتسديدة يمينية قوية ذهبت في المقص الأيمن للحارس تير شتيجن بعد مراوغة ذكية لجوردي ألبا وكليمنت لينجليه.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، ومن لعبة تيكي تاكا بعد 10 تمريرات من قدم لقدم، سجل ليونيل ميسي الهدف السادس لبرشلونة من صناعة جوردي ألبا الذي تعمل اليوم وكان له دور بارز في أن يفوز البرسا بنتيجة 1/6.

نقل بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما نقل اللقاء على قناة لاليجا تي ڤي بار.

وأقيمت مواجهة برشلونة وريال سوسيداد على ملعب انويتا في مدينة سان سيباستيان، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسيه لويس مونويرا مونتيرو”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وتركت هزيمة ريال سوسيداد بنتيجة (1-0) أمام غرناطة في آخر مبارياته في الدوري الاسباني آماله في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى معلقة بخيط رفيع، وبعد السقوط أمام برشلونة اليوم نزف الفريق المزيد من النقاط ليواصل التراجع الكبير أمام إشبيلية.

وحقق ريال سوسيداد 4 انتصارات فقط من آخر 11 مباريات خاضها في الدوري الاسباني، آخرها في الجولة قبل الماضية على حساب “ليفانتي”، فيما خسر في 3 مباريات، وتعادل في 4.

ويتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الاسباني، وفي رصيده 45 نقطة، بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الرابع “إشبيلية” الذي تعادل أمس مع “بلد الوليد” لحساب الجولة الحالية.

على الجهة المقابلة، لم يعرف برشلونة الخسارة في آخر 17 مباراة لعبها في الدوي الاسباني، انتصر في 14 مناسبة، وتعادل في 3 مباريات.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني بعد فوزه اليوم على سوسيداد برصيد 62 نقطة.

تشكيلة ريال سوسيداد اليوم: ريميرو – ميركويلانز – لي نورماند – زوبيلديا – جوروسابيل – ميرينو – زوبيميندي – جويفارا – بورتو – أويارزابال – ألكسندر إيزاك.

تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – جوردي ألبا – كليمنت لينجليه – أوسكار مينجويزا – سيرجينو ديست – فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي.