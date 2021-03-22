محمد صلاح يصل القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب المصري

وصل محمد صلاح جناح الفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي إلى القاهرة اليوم الأحد للانتظام في معسكر المنتخب المصري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ونشر صلاح صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” من مطار القاهرة بعد وصوله.

وأجرت بعثة المنتخب المصري الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني، المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس “كورونا المستجد” فور تجمعهم بمقر فندق الإقامة، وذلك تحت أشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا.

وخضع جميع أفراد البعثة والتي يترأسها المهندس أحمد مجاهد للمسحة وتحاليل الدم للاطمئنان على سلامة الجميع قبل بدء أول مران للفريق مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي المنتخب المصري مع منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة برصيد ثماني نقاط متفوقًا على منتخب جزر القمر الوصيف فيما يحتل منتخبا كينيا وتوجو المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

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