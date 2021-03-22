وصل محمد صلاح جناح الفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي إلى القاهرة اليوم الأحد للانتظام في معسكر المنتخب المصري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.
ونشر صلاح صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” من مطار القاهرة بعد وصوله.
وأجرت بعثة المنتخب المصري الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني، المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس “كورونا المستجد” فور تجمعهم بمقر فندق الإقامة، وذلك تحت أشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا.
وخضع جميع أفراد البعثة والتي يترأسها المهندس أحمد مجاهد للمسحة وتحاليل الدم للاطمئنان على سلامة الجميع قبل بدء أول مران للفريق مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي.
ويلتقي المنتخب المصري مع منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة برصيد ثماني نقاط متفوقًا على منتخب جزر القمر الوصيف فيما يحتل منتخبا كينيا وتوجو المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
تابع آخر أخبار ليفربول مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي” اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يصل القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.