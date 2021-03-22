مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في بث مباشر ضمن مباريات اليوم الاحد 21-3-2021 لحساب الجولة 28 من الدوري الاسباني موسم 2021/2020.

ينقل بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل اللقاء على قناة لاليجا تي ڤي بار.

تقام مواجهة برشلونة وريال سوسيداد على ملعب انويتا في مدينة سان سيباستيان، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسيه لويس مونويرا مونتيرو”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تركت هزيمة ريال سوسيداد بنتيجة (1-0) أمام غرناطة في آخر مبارياته في الدوري الاسباني آماله في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى معلقة بخيط رفيع، ولكن تحقيق الفوز على برشلونة اليوم سيعطي الفريق دفعة معنوية قوية لمواصلة المنافسة بشراسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحقق ريال سوسيداد 4 انتصارات فقط من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الاسباني، آخرها في الجولة قبل الماضية على حساب “ليفانتي”، فيما خسر في مباراتين، وتعادل في 4.

ويتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الاسباني، وفي رصيده 45 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الرابع “إشبيلية” الذي تعادل أمس مع “بلد الوليد” لحساب الجولة الحالية.

على الجهة المقابلة، لم يعرف برشلونة الخسارة في آخر 16 مباراة لعبها في الدوي الاسباني، انتصر في 13 مناسبة، وتعادل في 3 مباريات، وسيسعى إلى تحقيق الانتصار على سوسيداد اليوم من أجل إستعادة المركز الثاني والإقتراب أكثر من الصدارة.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الثاني “ريال مدريد” الذي انتصر على “سلتا فيغو” لحساب الجولة الحالية، و4 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد”.

تشكيلة ريال سوسيداد اليوم: ريميرو – ميركويلانز – لي نورماند – زوبيلديا – جوروسابيل – ميرينو – زوبيميندي – جويفارا – بورتو – أويارزابال – ألكسندر إيزاك.

تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – جوردي ألبا – كليمنت لينجليه – أوسكار مينجويزا – سيرجينو ديست – فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي.

ريال سوسيداد 1-6 برشلونة

???? ملعب انويتا ( سان سيباستيان – الباسك)

???? الدوري الاسباني (الجولة 28)

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