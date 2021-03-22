شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي “إيهيناتشو يسجل ويصنع”

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، في أهم مباريات اليوم الاحد 21-3-2021، في دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي “كأس انجلترا”، والتي استضافها ملعب ووكرز، بإدارة الحكم الانجليزي “كريج باوسون”.
قاد النيجيري “كيليتشي إيهياناتشو” فريقه ليستر سيتي للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتسجيله ثنائية وصناعة هدف فى مباراة الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1.
وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 24، وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وفي الشوط الثاني سجل ليستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 51 عن طريق يوري تيليمانس من صناعة النيجيري المتألق، قبل أن يسجل إيهياناتشو الهدف الثاني له الثالث لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 78.
ومن المقرر أن يلتقي ليستر سيتي مع ساوثهامبتون في الدور قبل النهائي، فيما سوف تكون مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي.
دخل ليستر سيتي مواجهة مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كاسحًا في مباراته الأخيرة أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة (5-0) في الدوري الانجليزي.
وتأهل نادي مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما انتصر على “وست هام يونايتد” بهدفٍ دون رد في الدور الخامس، بينما صعد ليستر سيتي على حساب “توتنهام” بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة (5-4).
إليكم اهداف المباراة
هدف تقدم ليستر سيتي “كيليتشي إيهياناتشو”
هدف تعادل مانشستر يونايتد “جرينوود” 1-1
هدف ليستر سيتي الثاني “تيلميناس” 2-1
هدف ليستر سيتي الثالث “كيليتشي إيهياناتشو” 3-1
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