شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي “إيهيناتشو يسجل ويصنع”

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، في أهم مباريات اليوم الاحد 21-3-2021، في دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي “كأس انجلترا”، والتي استضافها ملعب ووكرز، بإدارة الحكم الانجليزي “كريج باوسون”.

قاد النيجيري “كيليتشي إيهياناتشو” فريقه ليستر سيتي للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتسجيله ثنائية وصناعة هدف فى مباراة الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 24، وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل ليستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 51 عن طريق يوري تيليمانس من صناعة النيجيري المتألق، قبل أن يسجل إيهياناتشو الهدف الثاني له الثالث لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 78.

ومن المقرر أن يلتقي ليستر سيتي مع ساوثهامبتون في الدور قبل النهائي، فيما سوف تكون مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي.