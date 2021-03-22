نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي “إيهيناتشو ينصر الثعالب”

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، في أهم مباريات اليوم الاحد 21-3-2021، في دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي “كأس انجلترا”، والتي استضافها ملعب ووكرز، بإدارة الحكم الانجليزي “كريج باوسون”.

نصر النيجيري “إيهيناتشو” فريقه ليستر سيتي “الثعالب” بعد ان قادهم للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتسجيله ثنائية وصناعة هدف فى مباراة الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يلتقي ليستر سيتي مع ساوثهامبتون في الدور قبل النهائي، فيما سوف تكون مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، وسرعان ما فرض ليستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع مانشستر يونايتد لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات المتكررة من لاعبي ليستر سيتي إلا أنهم فشلوا في اختراق الدفاع القوي لمانشستر يونايتد لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة 24 تسجيل ليستر سيتي لهدف التقدم عندما تمكن كيليتشي إيهياناتشو من قطع تمريرة خاطئة من فريد، لاعب مانشستر يونايتد، داخل منطقة الجزاء ليراوغ دين هندرسون، حارس مانشستر، قبل أن يضع يسدد الكرة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف، استمرت سيطرة ليستر سيتي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في الوقت نفسه، حاول مانشستر يونايتد شن هجمات على مرمى ليستر لكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 38 والتي شهدت تسجيل مانشستر يونايتد لهدف التعادل عندما مرر بول بوجبا كرة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء ليستر سيتي قابلها ماسون جرينوود بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني كثف فريق ليستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الثاني، فيما تراجع مانشستر يونايتد لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 51 سجل ليستر سيتي الهدف الثاني عندما سدد يوري تيليمانس كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

وفي الدقيقة 58 أهدر جيمي فاردي فرصة تسجيل الهدف الثالث لفريق ليستر سيتي عندما توغل بالمرة ودخل منطقة جاء مانشستر يونايتد وأصبح في مواجهة الحارس دين هندرسون لكن سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

بعد تلك الهجمة فرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللعب وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل تراجع ليستر سيتي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة، ولكن اللعب انحصر في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 78 والتي شهدت تسجيل ليستر سيتي للهدف الثالث عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليسرى قابلها إيهياناتشو بضربة رأس قوية لتلمس يدس هندرسون قبل أن تعانق الشباك.

دخل ليستر سيتي مواجهة مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كاسحًا في مباراته الأخيرة أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة (5-0) في الدوري الانجليزي.