نتيجة مباراة ميلان وفيورنتينا في الدوري الايطالي “استفادة ناجحة من سقوط اليوفي”

تعرف على نتيجة مباراة ميلان وفيورنتينا في أهم مباريات اليوم الاحد 21-3-2021 ضمن الجولة 28 من الدوري الايطالي “الكالتشيو”، والتي استضافها ملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فلورانسا، وانتهت بفوز صعب للميلان بنتيجة 3/2.

ورفع ميلان رصيد نقاطه لـ 59 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الايطالي متخلفًا عن انتر ميلان المتصدر بـ 6 نقاط، وللانتر مباراة أقل.

وبهذه النتيجة استغل ميلان السقوط المفاجيء الذي تعرض له فريق يوفنتوس في هذه الجولة أمام بينيفينتو بنتيجة 1/صفر على ملعب آليانز تورينو.

تقدم ميلان في نتيجة مباراته أمام فيورنتينا بعد 9 دقائق فقط عن طريق الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بمساعدة من الدنماركي سيمون كاير الذي أرسل تمريرة في العمق الدفاعي قابلها إبرا بتصويبة مباشرة في الشباك.

لكن بعد 8 دقائق فقط أدرك بولجار هدف تعديل النتيجة لصالح فريق فيورنتينا من ركلة حرة مباشرة رائعة نفذها مقوسة من فوق الحائط البشري ذهبت في المقص الأيمن للمرمى.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1 وسط سيطرة ميدانية كبيرة من جانب ميلان وصلت لـ 60٪، أكمل خلالها الفريق 219 تمريرة صحيحة مقابل 99 فقط لفريق فيورنتينا.

مع بداية الشوط الثاني ارتفعت درجة حرارة المباراة، ورد النجم الفرنسي المخضرم “بلال ريبيري” على إبراهيموفيتش، بتسجيل الهدف الثاني لفيورنتينا من صناعة الصربي دوشان فلاهوفيتش، بتسديدة بباطن القدم من داخل المنطقة عند الدقيقة 51، ليتقدم فريقه في النتيجة 1/2.

لكن ميلان نجح في تعديل النتيجة سريعًا 2/2 بواسطة صانع الألعاب الإسباني “براهيم دياز” القادم من ريال مدريد، وكان من المثير أن يعود “سيمون كاير” ليصنع الهدف الثاني لميلان في هذه المباراة حين مرر عرضية من ركنية نفذها هاكان تشالهان أوغلو بالرأس نحو دياز الذي تابعها في المرمى.

وشهدت الدقيقة 73 ريمونتادا ميلان بتسجيل التركي هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثالث بتسديدة أرضية جميلة بباطن القدم بعد تسلمه لتمريرة بينية داخل المنطقة من الإفواري فرانك كيسييه.

ونقل بث مباشر مباراة “ميلان وفيورنتينا” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على سكاي سبورت سيريا آ الإيطالية.

وأقيمت مواجهة ميلان وفيورنتينا بإدارة من الحكم الايطالي “ماركو جويدا”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وقطع فيورنتينا خطوة كبيرة نحو البقاء ضمن الكبار بفضل فوزه على بينيفينتو بنتيجة (4-1) في الجولة الماضية من الدوري الايطالي، وذلك بعدما كان يصارع في منطقة الهبوط خلال الفترة الماضية.

ويتواجد فيورنتينا في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الايطالي، وفي رصيده 29 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط، ويفصله 3 نقاط عن “سامبدوريا” الذي يحتل المركز الـ12.