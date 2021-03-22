الرئيسية/عاجل/ ليستر سيتي يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عاجل ليستر سيتي يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي خرج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة امام ليستر سيتي منذ قليل. التفاصيل على موقعنا الخليج 365

أحمد ماهر مؤسس مواقع التواصل الاجتماعي الأول في مصر. أسس شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة فودافون مصر عامي 2008 و2009، وتقلد مسؤولية الشبكات لعدة سنوات قبل انتقاله إلى شركة TA telcom بالقاهرة، ويعمل حاليًا مديرًا تنفيذيًا لشركة Digital Boom. اختيارات المحررين

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