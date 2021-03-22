صفقات ميلان | مالديني يستقر على خليفة تشالهان أوغلو في الميركاتو الصيفي

استقرت إدارة نادي إيه سي ميلان الإيطالي، على خليفة صانع ألعاب الفريق، تشالهان أوغلو، بعد مماطلة النجم التركي في توقيع عقد جديد مع الروسونيري.

وينتهي عقد هاكن كالهانغولو (27 عامًا) في الصيف القادم بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21، ولم يوافق النجم التركي على عرض ميلان للتجديد.

من جانبها، تسعى إدارة الروسونيري أن يكون صانع ألعاب سيسكا موسكو الروسي، نيكولا فلاسيتش ضمن صفقات ميلان في الميركاتو الصيفي 2021، تحسبًا لرحيل تشالهان أوغلو بشكل في الصيف القادم.

حيث أفاد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن النجم الكرواتي يعد هدفًا لـ ميلان منذ 3 سنوات، وذلك أثناء تواجد المدير الرياضي السابق، ماسيمو ميرابيلي.

ويوجد في عقد فلاسيتش صاحب الـ23 عامًا، بند يسمع له بالرحيل نظير شرط جزائي تبلغ قيمته 35 مليون يورو، لكن إدارة نادي سيسكا موسكو مستعدة لقبول عروض تتراوح بين 28 و30 مليون يورو.

ماذا قدم نيكولا فلاسيتش مع سيسكا موسكو هذا الموسم؟

خاض صانع الألعاب الكرواتي 27 مباراة في جميع البطولات مع سيسكا موسكو هذا الموسم؛ أحرز خلالها 10 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن نيكولا فلاسيتش انضم إلى صفوف سيسكا موسكو في صيف 2019 -بعد أنا خاض معهم موسم 2018/19 على سبيل الإعارة – من إيفرتون الإنجليزي مقابل حوالي 16 مليون يورو، وشارك في 96 مباراة بقميص الفريق الروسي بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 32 هدفًا وصناعة 20 آخرين

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