شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان وفيورنتينا في الدوري الايطالي “هاكان يُدمر عودة الفيولا”

شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان وفيورنتينا في أهم مباريات اليوم الاحد 21-3-2021 ضمن الجولة 28 من الدوري الايطالي “الكالتشيو”، والتي استضافها ملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فلورانسا.

تقدم ميلان بالهدف الأول في الدقيقة 9 عن طريق الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بمساعدة من الدنماركي سيمون كاير، لكن بعد 8 دقائق فقط أدرك بولجار هدف التعديل لفريق فيورنتينا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1 وسط سيطرة ميدانية كبيرة من جانب ميلان وصلت لـ 60٪، أكمل خلالها الفريق 219 تمريرة صحيحة مقابل 99 فقط لفريق فيورنتينا.

مع بداية الشوط الثاني ارتفعت درجة حرارة المباراة حين رد النجم الفرنسي المخضرم “بلال ريبيري” على إبراهيموفيتش، بتسجيل الهدف الثاني لفيورنتينا من صناعة الصربي دوشان فلاهوفيتش عند الدقيقة 51.

لكن ميلان نجح في تعديل النتيجة سريعًا بواسطة صانع الألعاب الإسباني “براهيم دياز” القادم من ريال مدريد، وكان من المثير أن يعود “سيمون كاير” ليصنع الهدف الثاني لميلان في هذه المباراة.

وشهدت الدقيقة 73 تسجيل ميلان للهدف الثالثة عن طريق لاعب الوسط الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو بصناعة الإفواري فرانك كيسييه.

ونقل بث مباشر مباراة “ميلان وفيورنتينا” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على سكاي سبورت سيريا آ الإيطالية.

وأقيمت مواجهة ميلان وفيورنتينا بإدارة من الحكم الايطالي “ماركو جويدا”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وقطع فيورنتينا خطوة كبيرة نحو البقاء ضمن الكبار بفضل فوزه على بينيفينتو بنتيجة (4-1) في الجولة الماضية من الدوري الايطالي، وذلك بعدما كان يصارع في منطقة الهبوط خلال الفترة الماضية.

ويتواجد فيورنتينا في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الايطالي، وفي رصيده 29 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط، ويفصله 3 نقاط عن “سامبدوريا” الذي يحتل المركز الـ12.