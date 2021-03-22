شاهد فيديو اهداف مباراة الجزيرة والوحدة في الدوري الاماراتي

شاهد فيديو اهداف مباراة الجزيرة والوحدة، في إحدى مباريات اليوم الاحد 21-3-2021، ضمن الجولة 22 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”، والتي استضافها استاد آل نهيان.

حسم فريق الوحدة ديربي أبو ظبي لصالح بعد تغلبه على ضيفه الجزيرة بنتيجة 2-صفر، وحرمه من استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الاماراتي.

وتوقف رصيد الجزيرة عند 47 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف بني ياس المتصدر، بينما رفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع.

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الفريقين، قبل أن ينجح تيم ماتفاز في افتتاح التسجيل من تسديدة قوية في الدقيقة 52، ليعود “القائد” إسماعيل مطر ويؤمن انتصار الوحدة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 76، رافعاً رصيده الشخصي إلى 10 أهداف، كأبرز هداف مواطن في مواجهات الديربي.

ولم يتذوق نادي الجزيرة طعم الخسارة في آخر 8 مباريات في الدوري الاماراتي (انتصر في 6، وتعادل في 2)، وكان يسعى اليوم إلى تحقيق الانتصار على الوحدة من أجل إستعادة الصدارة التي فقدها لصالح “بني ياس” المنتصر على “حتا” أمس لحساب الجولة الحالية.

على الجهة المقابلة، عاد نادي الوحدة إلى سكة الانتصار في الدوري الاماراتي بالجولة الماضية من بوابة “الظفرة”، وذلك بعد تعادله في مباراتين، وخسارته في واحدة.