نتيجة مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي inwi “وداد الامة بطلاً للديربي بالركنيات”

تعرف على نتيجة مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي inwi والتي أقيمت بعد عصر اليوم الاحد 21 مارس 2021 ضمن الجولة العاشرة على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وانتهت بفوز الوداد بهدفين دون رد.

ورفع الوداد رصيده لـ 22 نقطة في المركز الأول وله مباراة مؤجلة، ليتقدم بفارق 3 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني.

وأمام فريقا الجيش الملكي أو اتحاد طنجة فرصة للدخول في المنافسة على المركز الثاني إذا استطاع أحدهما هزيمة الآخر عندما يتواجهان يوم الثالث من أبريل المقبل.

ونجح الوداد خلال مباراة ديربي الدار البيضاء في أن يُنهيها في شوط واحد لصالحه، بتسجيل هدفين متتاليين حملا توقيع أيوب العملود وأشرف داري في الدقيقتين 5 و16 بكرتين رأسيتين من ركنيتين.

وأقيمت مواجهة الوداد والرجاء على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وجاء لقاء ديربي الدار البيضاء هذه المرة في ظل تقاسم الفريقين صدارة ترتيب الدوري المغربي بـ19 نقطة لكل منهما، مع إمتلاك الوداد مباراة مؤجلة، وعلى غير العادة خيم الصمت على المدرجات لثالث مرة على التوالي في الديربي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد مباراة الديربي بين الوداد والرجاء هي (129) في تاريخ مواجهة الفريقين في البطولة المغربية، ويعود موعد أول صدام بين الثنائي إلى سنة 1957، وفاز النسور الخضر حينها بهدفٍ دون رد، وانتصر وداد الأمة في ثاني لقاء جمعهما بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويتفوق الرجاء على الوداد في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المغربي، حيث حقق الانتصار في 35 مباراة، مقابل 32 للقلعة الحمراء، بينما سيطر التعادل على 62 لقاء.

كما يعد فريق الرجاء الأكثر تسجيلًا للأهداف في تلك المواجهات برصيد 109 هدف، مقابل 98 لصالح وداد الأمة بعد مباراة اليوم، في حين كان أكبر فوز للرجاء بثلاثة أهداف دون رد، ومثلها للقلعة الحمراء.

وفي آخر 6 مباريات جمعت الوداد والرجاء في الدوري المغربي، فاز النسور الخضر في مناسبتين، آخرها في الدور الأول من الموسم الماضي، وانتصر الوداد مرة واحدة وكانت في موسم 2019، بينما سيطر التعادل على 3 مواجهات.