شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدة والعين في الدوري السعودي “رباعية تقيل مدرب المارد الأحمر”

شاهد فيديو اهداف مباراة “الوحدة والعين” في إحدى مباريات اليوم الاحد 21-3-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تلقى نادي الوحدة هزيمة قاسية أمام “العين” بأربعة أهداف دون رد، ليعلن المارد الأحمر إقالة مدربه الأردني محمود الحديد، عقب إنتهاء المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مدينة الملك سعود الرياضية.

وافتتح “بابو ندياي” التسجيل لفريق العين عند الدقيقة (45)، قبل أن يضيف زميله “أمادو موتاري” الهدف الثاني في الدقيقة (81).

وأضاف “فيصل جمعان” الهدف الثالث في الدقيقة (85)، واختتم حفلة الأهداف “محمد فؤاد” بتسجيل الرابع لفريق العين، عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وتعد هذه الخسارة هي الرابعة على التوالي لفريق الوحدة في الدوري السعودي. كما لم يعرف المارد الأحمر طعم الفوز منذ الجولة الـ19.

ورفع نادي العين رصيده إلى النقطة 20 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الوحدة عن 27 نقطة بالمركز الرابع عشر.