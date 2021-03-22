سوق الانتقالات | هاري كين يصدم مورينيو وأنصار توتنهام برغبة خفية

فجر الصحفي الإنجليزي الشهير بجريدة “الأثلتيك” البريطانية، ديفيد أورنستين أثناء تواجده كضيف على شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن رغبة مهاجم وهداف توتنهام هوتسبير اللندني، هاري كين بالرحيل عن السبيرز.

وفي هذا الصدد قال أورنستين في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: “تحدثت مع الكثيرين حول هذا الأمر، هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنهام لكنه لم يفصح عن ذلك علانية، خاصة وأنه قائد الفريق”.

وأضاف صحفي الأثلتيك: “إنه ملتزم للغاية مع الفريق، لكنه يرغب في الفوز بالألقاب ولم يخف ذلك الأمر وقاله علانية”.

وتابع الصحفي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات: “كين قال إنه يرغب في تحقيق ألقاب كبيرة وعديدة، لكن ما يبدو أنه لن يكون قادرًا على فعل ذلك في توتنهام، وبالتالي هو منفتح لفكرة الرحيل”.

وأتم: “على الرغم من ذلك، يعد هذا الأمر (الرحيل) غير مرجح، لأن دانييل ليفي (رئيس النادي) يرغب في الحصول على مبلغ كبير للغاية يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن خدماته”.

ماذا قدم هاري كين خلال مسيرته مع توتنهام؟

لعب النجم صاحب الـ27 عامًا 326 مباراة بقميص توتنهام في مختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 214 هدفًا وتقديم 46 تمريرة حاسمة، ولم يفز بأي ألقاب مع السبيرز.

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