شاهد فيديو اهداف ديربي عسير بين أبها وضمك في الدوري السعودي “سباعية مثيرة، وهاتريك لمدافع!”

شاهد فيديو اهداف ديربي عسير “أبها وضمك” في إحدى مباريات اليوم الاحد 21-3-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والتي شهدت تسجيل سبعة أهداف من جانب الفريقين، من ضمنها هاتريك لمدافع فريق ضمك “فاروق شافعي”.

حقق فريق ضمك فوزًا مثيرًا من مضيفه أبها، بنتيحة (4-3) في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

وتقدم ضمك بالهدف الأول عن طريق فاروق الشافعي بضربة رأس بالدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل كريم عواضي لأبها بالدقيقة 34.

وعاد فارق الشافعي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه ضمك بالدقيقة (41) بتسديدة قوية، قبل أن يضيف زميله عبد الله العمار الهدف الثالث بالدقيقة (78).

وتعادل التونسي “سعد بقير” لفريقه أبها بتسجيله هدفين متتاليين بالدقيقتين (75) و(85) من زمن المباراة، قبل أن يسجل فاروق شافعي هدف الفوز لصالح ضمك والهاتريك بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

ويعد الجزائري فاروق شافعي هو أول مدافع ينجح في تسجيل هاتريك هذا الموسم في الدوري السعودي، كما أنه الهاتريك رقم 13 في المسابقة المحلية منذ إنطلاقة الموسم الجاري بشكلٍ عام.

ويهذه النتيجة، رفع فريق ضمك رصيده إلى النقطة 24 في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد أبها عند 31 في المركز العاشر.