رومينيجه: لوثر ماتيوس يمكن الوثوق به لخلافة لوف في منتخب ألمانيا

أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن اعتقاده بأن لوثر ماتيوس لديه القدرة على خلافة يواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني.

وبمناسبة عيد الميلاد الستين لماتيوس، صاحب الرقم القياسي من المباريات مع المنتخب الألماني، قال رومينيجه في مقابلة مع محطة “سكاي” الرياضية اليوم الأحد:” لوتار خبير بصورة مطلقة، وقد حقق تطورًا رائعًا ولاسيما في الأعوام الخمسة إلى السبعة الأخيرة”.

وأضاف رومينيجه عن لوتار أنه ” كان مدربًا ولديه خبرة، وأعتقد أن الكل يثقون فيه وليس فرانس بيكنباور وحده الذي أعلن هذا بالفعل”.

وتابع رومينيجه أنه غير قلق من إمكانية تولي هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، منصب المدير الفني للمنتخب الألماني.

يذكر أن لوف سيتخلى عن منصبه كمدير فني للمنتخب في الصيف المقبل بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية وذلك بعد عقد ونصف قضاها في هذا المنصب، ويعد فليك ورالف رانجيك أبرز المرشحين لخلافته كما جرى الحديث أيضًا عن إمكانية تولي ماتيوس لهذا المنصب.

وقال رومينيجه عن ماتيوس:” أعتقد أن الاتحاد الألماني لكرة القدم بمقدوره أن يثق فيه، والسؤال هو ما الذي ينتويه الاتحاد الألماني” لافتًا إلى أن ماتيوس غير مرتبط بتعاقد كمدرب مع أي فريق.

ووصف رومينيجه خطة الاتحاد التي أعلن عنها في الأيام الماضية ” بعدم الاتصال مع مدرب مرتبط تعاقديا إلى ما بعد 30 يونيو 2021″ بأنها خطة “جادة ومحددة”.

كان أوليفر بيرهوف مدير المنتخب المكلف من الاتحاد بالبحث عن خليفة للوف أعلن أن الاتحاد لا يعتزم ” التدخل في عقود قائمة” في بحثه عن مرشحين لتدريب المنتخب.

ويرتبط فليك مع بايرن ميونخ بعقد يستمر حتى نهاية يونيو 2023.

ويعمل ماتيوس حاليًا كخبير لدى محطة “سكاي” الرياضية.

تابع آخر أخبار بايرن ميونخ مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا” اضغط هنا