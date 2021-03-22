جمال بلماضي يستدعي 3 لاعبين جدد لتشكيلة منتخب الجزائر

اختار جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري 28 لاعبًا استعدادًا لمباراتي ” الخضر” يومي 25 و29 مارس الحالي، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وشملت القائمة على لاعبين كلهم ينشطون خارج الجزائر منهم ثلاثة يستدعون لأول مرة ويتعلق الأمر بكل من أحمد طوبة، مدافع نادي فالفيك الهولندي، ونوفل خاسف، مدافع تونديلا البرتغالي، ورامز زروقي، لاعب خط وسط نادي تفينتي الهولندي.

في المقابل عاد مهدي زفان، مدافع كريليا سوفيتوف الروسي، لمنتخب الجزائر لأول مرة منذ نهائيات كأس أمم أفريقيا .2019 كما عاد أيضًا العربي هلال سوداني، مهاجم نادي الفتح السعودي، وأيوب عبد اللاوي، مدافع سيون السويسري، وحسين بن عيادة، مدافع النجم الساحلي التونسي، وعبد القادر بدران، مدافع الترجي التونسي، وأسامة درفلو، مهاجم فيتيسه أرنهايم الهولندي، ورشيد غزال، مهاجم بشيكتاس التركي، إضافة إلى يوسف بلايلي، لاعب نادي قطر القطري، وإسلام سليماني، مهاجم ليون الفرنسي.

وخرج من القائمة، أندي ديلور، مهاجم نادي مونبيلييه الفرنسي، ويوسف عطال، وهشام بوداوي (نيس الفرنسي)، وآدم وناس، مهاجم كروتوني الإيطالي بدعوى عدم الجاهزية.

ويسافر المنتخب الجزائري بعد غد الثلاثاء، إلى زامبيا لملاقاة أصحاب الأرض الخميس المقبل، قبل مواجهة بوتسوانا يوم 29 من الشهر الجاري المقبل في ختام التصفيات الأفريقية.

يذكر أن الجزائر تأهلت للبطولة المقررة بالكاميرون حيث تتصدر المجموعة الثامنة بـ10 نقاط بفارق 5 نقاط عن زيمبابوي الوصيفة، بينما تحتل بوتسوانا المركز الثالث بـ4 نقاط، مقابل 3 لزامبيا المتذيلة.

وضمت قائمة منتخب الجزائر: رايس مبولحي، وألكسندر أوكيدجة، وعز الدين دوخة ومهدي زفان، وعيسى ماندي، وأيوب عبد اللاوي، ومهدي طاهرات، وجمال بن العمري، ورامي بن سبعيني، وحسين بن عيادة، وعبد القادر بدران، أحمد طوبة، ونوفل خاسف وعدلان قديورة، ومهدي عبيد، ورامز زروقي، وإسماعيل بن ناصر، وهاريس بلقبلة، وفريد بولاية ورياض محرز، ورشيد غزال، ويوسف بلايلي، والعربي هلال سوداني، وأسامة درفلو، وبغداد بونجاح، وإسلام سليماني، وسعيد بن رحمة، وسفيان فيجولي.