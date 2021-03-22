شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وبينفينتو في الدوري الايطالي “سذاجة آرثر ميلو تورط بيرلو”

شاهد فيديو اهداف مباراة “يوفنتوس وبينفينتو” في أهم مباريات اليوم الاحد 21-3-2021 ضمن الجولة 28 من الدوري الايطالي “سيريا آ”، التي شهدت خطًأ ساذجًا من البرازيلي آرثر ميلو كلف فريقه الخسارة.

ونقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس وبينفينتو” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما نقل على سكاي سبورت سيريا آ الإيطالية.

وأقيمت مواجهة يوفنتوس وبينفينتو على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “روساريو أبيسو”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

تعرض يوفنتوس لخسارة مفاجئة أمام “بينفينتو” بهدفٍ دون رد، ليعمق الاستريغوني جراح السيدة العجوز ويبعده عن المنافسة على لقب الدوري الايطالي، بعد الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا قبل أيام قليلة.

وجاء هدف الانتصار لفريق بينفينتو في الدقيقة (69)، بعدما أستغل المهاجم الأرجنتيني الشاب “أدولفو جايش” خطأ فادح من آرثر ميلو الذي حاول تمرير الكرة عند منطقة جزاء فريقه لينجح جايش في خطفها ويسدد كرة قوية في شباك الحارس تشيزني.

وكان فريق يوفنتوس هو الأقرب لتحقيق الانتصار، حيث بدأ اللقاء بقوة وهدد مرمى بينفينتو في الدقيقة الثانية عن طريق كريستيانو رونالدو الذي أطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وكاد ألفارو موراتا يفتتح التسجيل لفريق يوفنتوس بعدما راوغ مدافع بينفينتو، ليتوغل باتجاه المرمى ويسدد كرة أرضية، تألق الحارس مونتيبو وتصدى لها على مرتين.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفًا لفريق يوفنتوس بعد عرضية من ديان كولوسيفسكي سددها الدون في الشباك، لكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل على البرتغالي.

وتألق حارس بينفينتو ليحرم يوفنتوس من هدف محقق، بعدما حاول المدافع باربا إبعاد كرة عرضية أرضية تحولت في مرماه بالخطأ، فكان لها مونتيبو بالمرصاد ونجح في إبعادها.

وسجل “أدولفو جايش” الهدف الاول لفريق بينفينتو في الدقيقة (69)، مستغلًا خطًأ فادحًا من لاعب خط الوسط البرازيلي أرثر ميلو.

وحاول كريستيانو رونالدو تعديل النتيجة لفريق يوفنتوس، بعدما وصلته كرة في الدقيقة 80، سددها بقدمه اليسرى ولكن أبعدها الحارس إلى الركنية.

وعاد رونالدو ليهدد مرمى بينفينتو من جديد، بعد كرة عرضية من الناحية اليمنى من دانيلو، قابلها بضربة مقصية مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وواصل الحارس مونتيبو تألقه ليحرم كريستيانو رونالدو من فرصة تسجيل هدف التعادل، بعدما وصلت الكرة إلى الدون في الناحية اليسرى بمنطقة الجزاء، ليسددها البرتغالي قوية ليبعدها الحارس بقبضة يده في الدقيقة (88).

وأنقذ مونتيبو فرصة جديدة من رونالدو الذي استلم كرة داخل المنطقة وأطلق تسديدة قوية تصدى لها نجم اللقاء الأول، الذي ساهم بشكلٍ كبير في انتهاء المباراة بفوز فريقه بهدفٍ دون رد.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 55 نقطة بالمركز الثالث بالتساوي مع أتالانتا، فيما رفع بينفينتو رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الـ16.