شاهد فيديو اهداف مباراة ارسنال ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي “المطارق يفرطون في فوز سهل”

شاهد فيديو اهداف مباراة ارسنال ووست هام يونايتد، في أهم مباريات اليوم الاحد 21-3-2021، ضمن الجولة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي استضافها استاد لندن الأولمبي، بإدارة الحكم الانجليزي “جوناثان موس”.

فرط فريق وست هام يونايتد والملقب بـ”المطارق” فى فوز سهل، بعد ان قلب جاره ومضيفه ارسنال تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل ثمين 3-3.

وحرم ارسنال جاره من تحقيق فوز تاريخي حيث كان وست هام يمني نفسه بتحقيق الفوز الرابع على التوالي بملعبه في الدوري الإنجليزي وهو ما لم يحققه الفريق منذ مايو 2002 . وبدا أن وست هام في طريقه لتحقيق فوز كبير على جاره أرسنال بعدما تقدم الفريق بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جيسي لينجارد وجارود بوين وتوماس سوتشيك في الدقائق 16 و17 و32 . ولكن “المدفعجية” قلبوا تأخرهم لتعادل ثمين بفضل هدفين من النيران الصديقة سجلهما سوتشيك وكريج داوسون لاعهبا وست هام عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 38 و61 وهدف بضربة رأس من الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 82. وأهدر كل من الفريقين مجموعة فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح أي منهما لينتهي الديربي بتعادل إيجابي بعد عرض مثير من الفريقين. ورفع وست هام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق نقطتين خلف تشيلسي ، وارتفع رصيد أرسنال إلى 42 نقطة لينفرد بالمركز التاسع بفارق نقطة واحدة أمام أستون فيلا. إليكم اهداف المباراة

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