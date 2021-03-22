فاصل اعلاني | مانشستر يونايتد يوقع عقد رعاية ضخم مع شركة تقنيات ألمانية

وقع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقدًا بقيمة 235 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 مواسم، مع الشركة الألمانية المطورة لبرنامج “TeamViewer” للتحكم في الحواسب عن بعد. وذلك لرعاية قميص الفريق، بدلًا من شركة صناعة السيارات الأمريكية، شيفروليه التي ترعى قميص الشياطين الحمر منذ موسم 2014/15.

ويعد هذا العقد أحد أكبر عقود الرعاية في تاريخ أندية الدوري الانجليزي الممتاز، ويعادل العقد الأكبر على مستوى العالم؛ والموقع بين نادي برشلونة الإسباني وشركة راكوتن اليابانية للألعاب الإلكترونية.

وأكد المدير العام لـ مانشستر يونايتد، ريتشارد أرنولد في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن عرض “TeamViewer” لم يكن الأعلى من بين العروض المقدمة على طاولة الشياطين الحمر، موضحًا أن الشركة الألمانية ستقدم للنادي أشياء أكثر قيمة من المال.

حيث وضح أرنولد أنه على الرغم من أن العقد الجديد حطم الرقم القياسي في الدوري الانجليزي الممتاز، فإن شركات كثيرة قدمت عروضًا أضخم لوضع علامتهم التجارية على قميص مانشستر يونايتد، لكن أعضاء مجلس الإدارة شعروا أن شركة “TeamViewer” الأجدر بالصفقة لما جلبته من مزايا في العرض غير المال.

جدير بالذكر أن واجهة قميص مانشستر يونايتد، تحظى في الوقت الراهن برعاية شركة “شيفروليه” الأمريكية لصناعة السيارات، وذلك منذ موسم 2014/15.

حيث ظفر الشياطين الحمر من الشركة الأمريكية بأضخم عقد رعاية بين أندية الدوري الانجليزي الممتاز، حيث وقعت شيفروليه عقد شراكتها مع اليونايتد لمدة 7 سنوات في عام 2014، مقابل 64 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

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