شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي “زياش يسجل بروعة”

شاهد فيديو اهداف مباراة “تشيلسي وشيفيلد يونايتد” في أهم مباريات اليوم الاحد 21-3-2021، في دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي “كأس انجلترا”، والتي شهدت تسجيل الدولي المغربي حكيم زياش هدفًا رائعًا.

ونقل بث مباشر مباراة “تشيلسي وشيفيلد يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وأقيمت مواجهة تشيلسي وشيفيلد يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، بإدارة من الحكم الانجليزي “أندي مادلي”، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

انتصر فريق تشيلسي على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، ليحسم تأهله إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي سيقام على الملعب الشهير “ويمبلي”.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة (24)، عندما وصلت الكرة من ركلة ركنية من الجهة اليمنى إلى بينجامين تشيلويل على اليسار، الذي أرسلها عرضية أرضية أمام المرمى، ليضعها مدافع شيفيلد يونايتد “أوليفر نوروود” بالخطأ في مرماه.

وسجل النجم الدولي المغربي حكيم زياش الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة (90)، بعدما روض عرضية بينجامين تشيلويل من الجهة اليسرى بقدمه اليمنى بشكلٍ رائع داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية بيسراه سكنت أقصى الزاوية اليسرى لحارس شيفيلد يونايتد.

وتعد مواجهة اليوم هي الثانية على التوالي التي يسجل فيها حكيم زياش لصالح تشيلسي، بعدما سجل الهدف الأول في شباك أتلتيكو مدريد ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار حافظ تشيلسي على سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى 14 مباراة، تحت قيادة توماس توخيل، الذي حقق رقمًا قياسيًا هو الأفضل في تاريخ إنطلاقة كل مدربي البلوز، حيث تفوق الألماني على لويز فيليبي سكولاري الذي حقق 12 مباراة بدون هزيمة في عام 2008.